– Minst 122 barn drepne i Dutertes krig mot narkotika

utenriks

Organisasjonane fryktar at talet er mykje høgare, seier dei i ein rapport som er utarbeidd medan FNs menneskerettskommisjon skal starte ei evaluering av krigen mot narkotika som president Rodrigo Duterte starta.

Krigen mot narkotika har vorte sterkt kritisert av rettsgrupper som seier at politiet blir oppmuntra til å bruke dødeleg makt mot narkomistenkte, og at tusen er drepne sidan 2016, både narkotikaseljarar og brukarar.

Rapporten som World Organization Against Torture og Children's Legal Rights and Development Center i Filippinane står bak, dokumenterer drap på 122 barn frå eitt til 17 år, mellom juli 2016 og desember 2019, over heile landet.

I rapporten heiter det at barna blir drepne anten fordi dei har vore vitne til eit anna drap, fordi drapsmennene ikkje klarte å finne han dei eigentleg var ute etter, på grunn av feil identifisering eller på grunn av streifskot under ein politioperasjon.

Krigen har òg ført til ein kraftig oppgang i talet på barn som er arrestert, heiter det i rapporten.

Til saman reknar ein med 27.000 utanomrettslege drap i krigen mot narkotika.

(©NPK)