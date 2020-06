utenriks

I Sverige er totaltalet på menneske som er døde av koronaviruset, dermed komme opp i 5.310, ifølgje den svenske helsetenesta.

Totalt er 67.667 personar smitta i Sverige, og 2.423 personar får eller har fått intensivbehandling.

Statens Serum Institut melder om eitt nytt dødsfall i Danmark, slik at det samla talet døde har komme opp i 605.

Det blir òg meldt at fire nye personar er innlagde på sjukehus med koronasmitte siste døgn, og at totalt 35 menneske no er innlagde.

