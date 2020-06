Fengselsstraff for fransk eksstatsminister i korrupsjonssak

utenriks

Fillon var tiltalt for å ha tilsett kona si som assistent og lønt henne med over 1 million euro frå statskassa i åra 1998 til 2013, utan at ho eigentleg jobba for han.

Måndag vart begge kjend skuldige i skuldingane. Retten dømde Fillon til fem års fengsel, men tre av åra vart gjorde på vilkår. Kona Penelope Fillon vart dømd til tre års vilkårsbunde fengsel. I tillegg til å betale tilbake 1 million euro til nasjonalforsamlinga, er dei pålagde bøter på 375.000 euro – drygt 4 millionar kroner.

Marc Joulaud, som var Fillons vara og også leigde inn kona hans som assistent, er dømt til tre års vilkårsbunde fengsel.

Ekteparet Fillon anka saka på staden, men hadde ingen kommentarar til dommen då dei forlét retten.

François Fillon stilte som presidentkandidat for høgrepartiet Republikanarane i 2017, men vart tvinga til å trekke seg på grunn av korrupsjonsskuldingane. Rettssaka blir av mange rekna som ein test på om franske politikarar no blir haldne ansvarlege i staden for å sleppe billeg unna skuldingar om kameraderi og misbruk av offentleg midlar.

(©NPK)