Irske pubar skålar for gjenopning

utenriks

– Guinness er bra for deg. Utan han har det eigentleg ikkje vore mykje å glede seg over dei siste 15 vekene, sa Mark O'Mahony, den første som bestilte ein halvliter med frukosten sin på puben Doheny & Nesbitt i Dublin måndag.

Pubar som serverer mat, og dessutan restaurantar og hotell, opnar etter at Irland letta på koronarestriksjonane måndag.

Men det er ikkje berre å sløkkje tørsten. Dei nye tiltaka kjem med visse restriksjonar, som at ein berre kan vere i puben i 105 minutt og at ein må halde seg sitjande under heile besøket.

Irland har hatt 1.735 koronarelaterte dødsfall, ifølgje tal frå helsestyresmaktene i landet søndag.

