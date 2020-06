Kina vil nekte enkelte amerikanarar visum

utenriks

– For å slå tilbake mot USAs feilslåtte handlingar, har Kina vedteke å innføre visumrestriksjonar mot amerikanske individ som har oppført seg dårleg i samband med saker som omhandlar Hongkong, seier talsperson Zhao Lijian i det kinesiske utanriksdepartementet.

Fråsegna kjem i forkant av at Beijing skal godkjenne den kontroversielle sikkerheitslova om Hongkong.

USAs utanriksminister Mike Pompeo sa før helga at USA innskrenkar utskrivinga av visum for eit ukjent tal kinesiske tenestemenn som blir skulda for å ha krenkt Hongkongs suverenitet. Avgjerda var grunngitt med nye sikkerheitslova, som vil vere overordna Hongkongs lokale lover.

Hongkong har sidan i fjor vore prega av massedemonstrasjonar med krav om meir demokrati og mindre innblanding frå styresmaktene i Beijing.

Hongkong vart levert tilbake til Kina frå den britiske kolonimakta i 1997. Avtalen var at territoriet skulle behalde visse fridommar fram til 2047 – mellom dei eit uavhengig rettssystem, ei eiga lovgivande forsamling og ytringsfridom.

(©NPK)