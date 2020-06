Kinesisk koronavaksine godkjent for militær bruk

utenriks

Verda over blir det jobba på spreng for å utvikle ein koronavaksine. Over halvparten av dei 17 vaksinekandidatane som er melde inn til Verdshelseorganisasjonen, er utvikla av kinesiske selskap eller institutt.

Det Hongkong-registrerte selskapet CanSino seier at vaksinen har ein «god sikkerheitsprofil» og at han har potensial til å forhindre covid-19.

Selskapet seier at det kinesiske militæret godkjende bruken av vaksinen 25. juni, for eitt år. Dei kan likevel ikkje garantere at vaksinen vil komme på marknaden.

Det er uviss kor breitt vaksinen vil bli brukt innanfor det kinesiske militæret. Nyheitsbyrået AFP har ikkje fått svar på førespurnadene sine om bruken.

(©NPK)