Maas vil ikkje la Europa vere ei brikke i andres spel

Denne veka, nærare bestemt onsdag 1. juli, er det Tysklands tur til å ha formannskapet i EU, eit verv som går på rundgang mellom medlemslanda kvart fjerde år. Med korona øvst på dagsordenen er det store oppgåver, og Maas har nokre suksesskriterium å styre etter.

Tre hovudsaker

– Vi må løyse pengespørsmålet, og med det meiner eg at vi må få vedteke gjenreisingspakken og EUs langtidsbudsjett fram til 2027. For det andre må vi sluttføre brexit. Og for det tredje må vi klare å posisjonere Europa som ein samla faktor i den globale maktkampen mellom USA, Kina og Russland. Vi har ei moglegheit til å ta plassen vår i dette miljøet om vi gjer det i fellesskap. Viss ikkje, blir vi ei brikke i nokon andres spel, seier Maas i eit intervju med det tyske nyheitsbyrået DPA.

Han meiner Europa har lært mykje om svakheitene sine i løpet av krisa, men òg om styrkane sine og viser til betre koordinering og solidaritet i form av gjensidig bistand utan sidestykke.

Til topps i FN

Samtidig som tyskarane skal leie EU, skal dei i juli òg ha formannskapet i FNs-tryggingsråd. Også der blir covid-19-pandemien sentral.

– Vi vil gjere eit nytt forsøk på å finne eit felles standpunkt mot pandemien. Det taler sterkt imot Tryggingsrådet at ein ikkje har klart dette enno, seier utanriksministeren. Han trur det anstrengde forholdet mellom Kina og USA – som begge har vetorett – er hovudgrunnen til at Tryggingsrådet «nærast er lamma».

– Det er ikkje akseptabelt at Tryggingsrådet teier medan verda står overfor ein pandemi, seier han og legg til at behovet for reformer i rådet er meir prekært enn nokosinne.

Forhold på prøve

Også Tysklands forhold til USA blir for tida sett på prøve, etter at Donald Trump varsla at han vil redusere det militære nærværet i Tyskland. Maas seier det transatlantiske forholdet for tida ikkje møter forventningane til nokon av partane. Samtidig vil han ikkje svare direkte på om ting blir betre dersom Donald Trump ikkje får fornya tillit hos amerikanske veljarar.

– Alle som trur at med ein demokratisk president så vil det transatlantiske partnarskapet gå tilbake til slik det var før, undervurderer dei strukturelle endringane, seier utanriksministeren.

