Over 20 sivile afghanarar drepe i angrep i Helmand-provinsen

utenriks

Ytterlegare 15 personar vart såra i hendinga, opplyser Omar Zwa, talsmann for guvernøren i provinsen.

Han seier at personane som vart drepne, var på piknik, men det blir òg meldt at angrepet var retta mot ein marknad, og at personane vart drepne av både granatar og ei bilbombe.

Bakgrunnen for angrepet er ikkje klart, og både Taliban og regjeringa skylder på kvarandre.

Ein av militærbasane til regjeringa ligg om lag 5 kilometer unna, men ifølgje lokale styresmakter blir det aktuelle området kontrollert av Taliban-opprørarar.

Søndag ettermiddag vart seks sivile drepne av ei vegbombe i Washer-distriktet, som også ligg i Helmand-provinsen.

FNs kontor i Afghanistan seier at 208 sivile vart drepne i Taliban-angrep i april, medan 172 sivile vart drepne i regjeringsangrep i same periode.

(©NPK)