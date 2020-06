Politiet: Minst seks drepne under angrep på børsen i Karachi

utenriks

Ifølgje politiet er det òg fleire vakter og politifolk blant dei drepne, men talet varierer. Nyheitsbyrået AP siterer politiet på at to tryggingsvakter og ein politimann er drepen, men andre kjelder melder om to drap i tillegg til dei fire angriparane.

Tungt væpna politi omringa børsen etter at fleire væpna menn freista å trenge seg inn i bygningen. Børsen ligg midt i Karachis finansstrøk, og over 1000 meklarar og andre tilsette var til stades i bygningen då angrepet skjedde midt på dagen måndag lokal tid.

– Kasta granat

Politisjef Ghulam Nabi Memon seier til nyheitsbyrået AFP at angriparane kom i ein bil, og at dei kasta ein granat mot bygningen før dei opna eld.

– Fire angriparar er drepne, opplyser han.

Ein annan politisjef, Muqaddas Haider, seier til DPA at seks personar er drepne, mellom dei «fire terroristar».

Lokale medium viser bilete av politistyrkar som klarerer området etter at det vart høyrd skyting og eksplosjonar.

– Raskt skote

Dei første meldingane tydde på at ein eller fleire angriparar greidde å komme seg inn i bygningen, men at fleire av dei raskt vart skotne av vaktene i bygningen.

Ein meklar inne i bygningen, Yaqub Memon, opplyste til nyheitsbyrået AP at han og andre søkte tilflukt inne på kontora sine.

Karachi var i mange år herja av både høg kriminalitet og politisk vald, der militante grupper med tilknyting til ulike politikarar ofte gjekk til angrep på kvarandre. Dei siste åra har likevel situasjonen vorte meir stabil.

(©NPK)