Politifolka bak dødsfallet til George Floyd for retten

utenriks

Derek Chauvin er sikta for forsettleg drap på George Floyd under ein arrestasjon i Minneapolis 25. mai. Dei tre andre, Thomas Lane, J. Kueng og Tou Thao, er sikta for medverknad til dødsfallet.

I nesten åtte minutt pressa Chauvin kneet sitt mot nakken til Floyd, som gjentekne gonger sa han ikkje fekk puste, før han slutta å snakke og røre på seg.

Blant temaa på rettsmøtet måndag, er spørsmål om kausjon. Chauvin er varetektsfengsla mot ein kausjon på 1 million dollar, medan Thaos kausjon er sett til 750.000 dollar. Begge ber om at han blir redusert. Dei to andre er lauslatne medan dei ventar på rettssaka.

Ingen av dei fire har sagt seg skuldig eller uskuldig. Chauvins advokat har ikkje kommentert saka, medan dei tre andre har prøvd å minimere rolla til klientane sine.

Drapet på Floyd utløyste massive protestar over heile verda mot rasisme og politivald under slagordet «I can't breath» – Floyds siste ord.

I USA har enorme og vedvarande protestar delvis overskygd koronakrisa og sett sterkt preg på amerikansk politikk i eit valår.

(©NPK)