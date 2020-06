Tysklands største flyplass får koronatestsenter

utenriks

Planen er å teste Lufthansa-passasjerar som kjem og reiser frå flyplassen. Prosjektet vart lansert måndag og er eit samarbeid mellom bioteknologiselskapet Centogene, Lufhansa og Frankfurt-flyplassen.

Det er lagt opp til at testinga skal kunne skje anten dagen før reise eller gjennom ein rask prosess same dag.

– Ved å opne testsenteret tilbyr vi gjestene våre ei komfortabel moglegheit til å teste seg for flygingar utanlands eller for å unngå karantene i Tyskland, seier Björn Becker i Lufthansa.

Mange land krev no ein negativ virustest innan dei siste 72 timane for at ein kan komme inn i landet.

(©NPK)