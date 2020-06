Belgias konge beklagar overgrep i Kongo

utenriks

Kongens fråsegn kjem i samband med at Kongo feirar 60 år som uavhengig stat.

– Eg ønskjer å uttrykkje mine djupaste beklagingar for såret i fortida viss smerte blir vekt opp igjen i dag av diskrimineringa som framleis er til stades i samfunna våre, skriv kong Philippe i eit brev til Kongos president Felix Tshisekedi.

Dei store protestane mot rasisme og politivald som har brote ut etter drapet på George Floyd i Minneapolis i mai, har òg ført til ein ny diskusjon om Belgias fortid som kolonimakt.

Ifølgje historikarar vart millionar av afrikanarar frå området som no utgjer Kongo drepne og lemlesta, i tillegg til at dei bukka under for sjukdom medan dei jobba på gummiplantasjane som tilhøyrde Belgias kong Leopold II.

Kong Philippe nemner ikkje Leopold ved namn, men han skriv at det i perioden vart utført valdelege og grufulle handlingar «som i dag tyngjer vårt kollektive minne».

Belgias tid som kolonimakt varte frå 1908–60.

Kong Philippe lovar òg å kjempe mot alle former for rasisme, og seier han ønskjer å oppmuntre til refleksjon om temaet.

Fleire statuar av Leopold, som var konge frå 1865 til 1909, har vorte påført måling eller rivne ned av demonstrantar i Belgia dei siste vekene. Det er òg starta ein underskriftskampanje for å få dei rivne.

