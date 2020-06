Endå verre enn venta for britisk økonomi

utenriks

Eit anslag frå statistikkbyrået ONS i mai viste at bruttonasjonalprodukt (BNP) vart 2 prosent mindre. Det ville vore den største kvartalsvise nedgangen sidan finanskrisa i 2008.

No viser altså dei reviderte tala at pandemien gjekk endå hardare ut over økonomien allereie i dei tre første månadene i år.

– Eit meir detaljert bilete av økonomien viser det største kvartalsfallet sidan tredje kvartal 1979. Alle dei store sektorane i økonomien krympa betrakteleg då pandemien ramma i mars. Samtidig førte ein bråstopp i forbruket til at hushalda sparte mykje meir, seier Jonathan Athow ved ONS.

Samtidig er dette berre forsmaken på det som ventar i andre kvartal. I april stupte økonomien og aktiviteten fall med heile 20,4 prosent. Økonomar ventar ein tosifra nedgang for kvartalet sett under eitt.

– Det er openbert at økonomien opplevde ein rekordstor nedgang i andre kvartal, seier økonom Howard Archer hos EY. Selskapet anslått eit fall på 17 prosent, følgt av ein oppgang på 10 prosent i tredje kvartal.

Athow seier den økonomiske situasjonen har vorte hjelpt noko av at regjeringa har dekt store delar av lønnstapet i privat sektor for å sikre jobbane til folk under pandemien.

