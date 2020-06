FN kritiserer Kina, Russland og USA for koronahandtering

utenriks

Under opninga av den 44. sesjonen i rådet tysdag retta Bachelet kritikk mot mellom anna Russland, Kina, Kosovo og Nicaragua for truslar mot journalistar og sivile aktivistar, spesielt på lokalplan.

Dette er truslar som truleg blir brukte for å skremme folk mot kritikk av koronaresponsen til styresmaktene, meiner Bachelet.

Ho uttrykte òg sterk bekymring for dei alvorlege restriksjonane som er innførte mot ytringsfridommen i Egypt, og innføringa av undertrykkjande pandemi-tiltak i El Salvador.

– Sensur og kriminalisering av tale vil truleg undertrykkje viktig informasjon som trengst for å handtere pandemien, seier Bachelet.

Ifølgje henne er det svært viktig at leiarar held fram å vere konsistente, truverdige og faktabaserte i kommunikasjonen med borgarane, og ho rosar Sør-Korea for å ha teke ei open haldning til pandemiresponsen.

På den andre sida er ho bekymra for mellom anna Kviterussland, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania og USA. Ifølgje menneskerettssjefen blir pandemien meir alvorleg som følgje av utsegner som avviser realiteten i virussmitten, og som aukar polariseringa i sentrale spørsmål.

– Seks månader etter at dei første tilfella vart oppdaga, er det klart at denne epidemien truar både fred og utvikling – og at den krev fleire sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettar, ikkje færre, seier ho.

