Jagarpilot skal utfordre Senatets leiar Mitch McConnell

45 år gamle McGrath vann med eit knapt fleirtal over den demokratiske rivalen sin Charles Booker. Ho støttar mellom anna å leggje ei offentleg helseforsikring til lova om overkommelege prisar for medisinsk behandling, «Obamacare», og for utvidinga av Medicare til personar frå 55 år og oppover.

Republikanaren McConnell er Senatets majoritetsleiar, og han blir dermed sett for å vere personen med mest makt i Senatet. Han er nær alliert av Trump og forsvarte mellom anna presidenten då han i fjor vart stilt for riksrett.

