Libanon opplever den verste økonomiske krisa sidan slutten av borgarkrigen i 1990. Rundt halvparten av befolkninga i landet lever no i fattigdom.

Soldatane frå landet får no ikkje lenger kjøtt i maten dei blir serverte, opplyser det nasjonale nyheitsbyrået i landet.

Over 60 prosent av Libanons slaktebutikkar har måtta stengje dei siste vekene, ifølgje ein interesseorganisasjon for kjøttprodusentar.

Verdien av det libanesiske pundet er bunden til ein verdi av 1.507 pund per dollar. Dollarmangel gjer no at prisen på den uoffisielle marknaden har stige til 8.000 pund. Prisen på mat er som følgje av dette 72 prosent høgare enn i fjor haust, opplyser den ikkje-statlege organisasjonen Consumer Protection Association.

Valutaverdikollapsen er forårsaka av at kommersielle bankar ikkje lenger tillèt dollaruttak og -overføringar, meiner interesseorganisasjonen for kjøttprodusentane.

– Anten må de frigjere dollarreservane, eller gi støtte til støtte til kjøttindustrien, eller så må vi stengje fullstendig, understreka foreininga i etterkant av eit møte med styresmaktene tysdag.

