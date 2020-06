Solberg: Ingen skal utnytte marknadsmakt i Noreg

utenriks

Solberg seier ho er kjend med saka og Telenors reaksjon.

– Eg konstaterer at dei er negative og vurderer å klage. Då vil det vere unaturleg at vi gjer ei vurdering av om dette er riktig eller ikkje, seier statsministeren til NTB om gebyret på 1,2 milliardar kroner.

– Det som er viktig for oss, er at ingen skal utnytte marknadsmakt i Noreg. Vi er opptekne av at vi skal ha konkurranse og sørgje for tilgjenge for konkurrentar, også for Telenor, seier Solberg og legg til:

– Men om dei har brukt marknadsmakta si eller ikkje, det må Esa og klageorgana ta stilling til, ikkje politikarar.

