USAs høgsterett vurderer krav om Trumps sjølvmelding

Domstolen skal vurdere to ulike stemningar som begge prøver å få eit innblikk i det økonomiske forholdet til presidenten, skriv professor emeritus Richard Lempert for The Brookings Institution.

I den første saka har fleire komitear i Representanthuset bede om innsyn hos Trumps revisorfirma og to bankar han har drive forretningar med. Komiteane har ikkje bede om å få sjå Trumps sjølvmelding, men tala dei ber om, kan gi ein peikepinn om kva som står i papira til skattevesenet.

Den andre stemninga, som handlar direkte om skattemeldinga, kjem frå statsadvokat Cyrus Vance i New York. Men sjølv om han skulle vinne fram, betyr i utgangspunktet ikkje det at den jamne amerikanaren får vite kor mykje Trump eig, tener og betaler i skatt. Stemninga er ein del av ei undersøking leidd av ein såkalla storjury, og det er denne juryen som eventuelt får utlevert papira og behandlar dei konfidensielt.

Dommaren som har oppsyn med storjuryen kan i nokre tilfelle offentleggjere det juryen jobbar med, men Lempert trur det er lite sannsynleg i denne saka. Han trur heller ikkje det er stor sjanse for lekkasjar.

