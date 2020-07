Kina legg restriksjonar på amerikanske medium

utenriks

Ordren er eit svar på at USA gjorde det same mot kinesiske medium i Washington, seier Zhao Lijian, talsmann for Kinas utanriksdepartement. Associated Press, United Press International, CBS og NPR er dei som blir ramma.

USAs utanriksdepartement omgjorde 22. juni statusen til fire kinesiske medium. Frå før var fem medium omklassifiserte frå medieverksemd til utanlandsk delegasjon.

Etter at den første gruppa fekk ordre om å redusere staben, svara Kina med å utvise amerikanarar som jobba for New York Times, Wall Street Journal og Washington Post.

