Merkel ber EU førebu seg på brexit utan avtale

utenriks

– Eg vil presse på for ei god løysing, men EU og Tyskland bør og må førebu seg på eit scenario der ein ikkje kjem fram til ein avtale, sa Merkel i ein tale til den tyske Forbundsdagen onsdag.

Same dag tok Tyskland over formannskapet for EU dei neste seks månadene, og Merkel skal dermed vere med på å lóse unionen fram til ein avtale om det framtidige forholdet til Storbritannia.

Så langt har det vore lite framdrift i forhandlingane, men partane er samde om å auke tempoet i samtalane i juli.

(©NPK)