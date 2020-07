Minst 50 kan vere drepne i uro i Etiopia

utenriks

Hachalu Hundessas musikk gav stemme til Oromia-folket, Etiopias største folkegruppe, som lenge har følt seg marginalisert. Hachalu var òg ein leiarfigur i opprøret som i 2018 førte Abiy Ahmed til makta.

Etter at Hachalu vart skoten og drepen måndag kveld, strøymde folk inn til hovudstaden frå Oromia-området rundt byen, og det braut ut store demonstrasjonar.

Fleire andre stader vart det tysdag òg meldt om samanstøytar, og minst fire personar vart skotne og drepne av tryggingsstyrkar.

Fordømmer drapet

Statsminister Abiy Ahmed, som sjølv er oromo, kalar drapet på songaren ein tragedie og lovar at gjerningsmennene skal arresterast. Det er ikkje klart kven som stod bak drapet, men politiet seier at dei har mistenkte.

Ein av Etiopias fremste opposisjonspolitikarar, Jawar Mohammed, er arrestert under uroa i Addis Abeba saman med 34 andre personar, opplyser politiet.

Jawar er ein tidlegare mediemogul som nyleg slutta seg til det etnisk baserte opposisjonspartiet Oromos føderalistkongress.

Han vart arrestert då han og tilhengjarane hans prøvde å hindre at Hachalus leivningar vart sende til fødebyen Ambo, der han skal gravleggjast. Dei ville i staden at dei skulle førast til hovudstaden.

Ifølgje politiet vart ein politibetjent drepen i samanstøyten som følgde. Det skal òg ha vorte beslaglagt fleire skytevåpen og ammunisjon frå Jawars bil.

Frykt for opptrapping

Arrestasjonen av Jawar kan bidra til å forverre situasjonen

Oromo-folket er Etiopias største folkegruppe. Sjølv om Abiy sjølv er frå oromo-folket, skuldar meir ekstreme oromo-aktivistar han for ikkje å fremje interessene deira i tilstrekkeleg grad sidan han kom til makta.

Abiy har teke til orde for at dei politiske partia i landet ikkje skal vere basert på etnisitet i eit forsøk på å dempe motsetningane mellom dei ulike folkegruppene i landet. I fjor vart han tildelt Nobels fredspris for reformene han har innført i heimlandet, og for innsatsen sin i fleire andre fredsprosessar.

Kort før Hachalu vart drepne, kritiserte han Abiy for ikkje å få bukt med dei etniske motsetningane i landet.

