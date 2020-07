Rapport: Boeing informerte ikkje om systemendringar

utenriks

Personar frå styresmaktene som var involverte i testflygingane, kjende til endringane i kontrollsystemet MCAS, medan dei som jobba med sertifisering i det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) ikkje gjorde det, heiter det i rapporten frå USAs samferdselsdepartement. Den skal leggjast fram onsdag, men nyheitsbyrået AP har fått tak i eit eksemplar på førehand.

MCAS har fått skulda for to alvorlege ulykker i Indonesia og Etiopia, som førte til at flytypen vart sett på bakken i mars i fjor. Alle om bord, 346 personar, døydde i to ulykkene. Først etter ulykka i Indonesia undersøkte FAA systemet i detalj.

I begge ulykkene vart nasen til flya pressa ned av MCAS, og pilotane var ikkje i stand til å gjenvinne kontrollen.

Denne veka har Boeing og FAA byrja sertifiseringsflygingar. Dersom FAA er fornøgd med desse, kan flyselskapa få lov til å bruke Max-flya igjen seinare i år.

Boeing seier i ein kommentar at dei forsikrar seg om at testane av Max-flya er «grundige og omfattande».

– Når flyet kjem tilbake, vil det vere eitt av historias mest grundig sjekka fly, og vi har full tillit til at det er trygt, seier talsmann Bernard Choi.

