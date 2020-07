Russarane har fått fri for å delta i folkeavstemming

utenriks

Veljarane skal seie ja eller nei til grunnlovsendringar, som mellom anna inneber at Gud blir skriven inn i grunnlova og likekjønna ekteskap blir forbodne. Størst merksemd har likevel vorte retta mot endringa som inneber at Putin skal kunne stille til attval to gonger til, slik at han eventuelt kan bli sitjande til 2036. Potensielt betyr det at Putin kan bli verande president til han blir 83 år gammal.

Blant forslaga er òg høgare pensjon og minstelønn.

Putin har allereie hatt makta i Russland i to tiår, som høvesvis president og statsminister. Han er han lengstsittande russiske eller sovjetiske leiar sidan Josef Stalin.

Tysdag oppmoda han russarane til å stemme for reformene.

– Vi stemmer for landet som vi ønskjer å bu i, med moderne utdanning og helsevesen, med påliteleg sosial tryggleik for borgarane, og med ei effektiv regjering som står til ansvar for samfunnet, sa Putin, som bad folk tenkje på barna og barnebarna sine når dei går til stemmeurnene.

Avstemminga starta allereie førre veke. Ved å spreie ho utover har det vore lettare å hindre spreiing av koronaviruset.

Endringane vil òg innebere at det blir flytta meir makt til presidentembetet og nasjonalforsamlinga, samtidig som konservative verdiar blir sikra.

