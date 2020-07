Volvo kallar tilbake 84.000 bilar i Noreg

utenriks

Bilprodusenten har oppdaga at ein stålvaier kopla til bilbelta i framseta kan bli svekt. Det kan føre til at bilbelta vernar dårlegare. I verste fall kan det føre til at setebeltet heilt, eller delvis, mistar evna til å stramme seg.

– Under spesielle føresetnader og over lang tid kan vaieren utsetjast for slitasje, seier pressetalsmann Stefan Elfström hos Volvo Cars.

Som eit førebyggjande tiltak kallar tilbake derfor Volvo i alt 2.183.701 bilar på verdsbasis. I Noreg blir 84.094 bilar tilbakekalla. Tilbakekallinga er den største i historia til selskapet.

– Det blir større enn tidlegare fordi det er snakk om ein standardkomponent som er brukt i dei eldre bilane våre over lang tid, seier Elfström.

Ramma modellar

Dei ramma modellane er Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 og S80L produsert mellom 2006 og 2019.

– Alle modellane er produserte på den førre generasjonen av Volvos bilplattformer som heitte EUCD og som ikkje er i produksjon lenger. Tilbakekallinga gjeld ikkje dei nye Volvo-modellane som blir selde i Noreg i dag, opplyser kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Cars Norway til NTB.

Selskapet opplyser at det ikkje er meldt om ulykker eller personskadar relaterte til det aktuelle problemet og at tilbakekallinga er eit førebyggjande tiltak.

Blir kontakta

Dei aktuelle bileigarane kjem til å få brev der dei blir bedne kontakte ein Volvo-verkstad for å få erstatta stålvaieren.

– Eigarane av dei ramma bilane blir no kontakta og vil få feilen utbetra gratis hos sin respektive Volvo-forhandlar, der den ramma delen vil bli bytt ut, seier Trosby.

– Vi vil starte med reparasjonar snarast mogleg den kommande hausten.

