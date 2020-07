Amerikansk påtalemakt vil snakke med prins Andrew

utenriks

Ghislaine Maxwell er sikta for å ha skaffa til vegar unge jenter til Epstein. Eitt av offera har sagt at Maxwell ordna det slik at kvinna skulle ha sex med prins Andrew i Maxwells hus i London. Både prinsen og Maxwell har avvist dette.

– Vi vil ønskje det velkommen dersom prins Andrew kjem for å ta ein prat med oss, seier den føderale statsadvokaten Audrey Strass.

Advokatane til den britiske prinsen seier til CNN at dei ikkje vil kommentere arrestasjonen. Han er ikkje nemnd i siktinga mot Maxwell.

(©NPK)