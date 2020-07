utenriks

Arbeidsløysa i dei 19 landa som bruker euro, gjekk opp frå 7,3 prosent i april til 7,4 prosent i mai.

Arbeidsløysa i EU samla auka òg med 0,1 prosentpoeng til 6,7 prosent.

Tala for ungdomsarbeidsløysa er likevel meir dramatiske. Her vart det registrert ein auke på 0,3 prosentpoeng til 16 prosent. Talet for EU samla er 15,7 prosent, også opp 0,3 prosentpoeng.

