EU ber Russland etterforske skuldingar om valfusk

Reformene opnar mellom anna for at Vladimir Putin kan stille til attval i ytterlegare to periodar og potensielt sitje som Russlands president fram til 2036.

Det endelege resultatet viser at 78 prosent stemde for grunnlovsendringane.

– Vi har vorte informerte om skuldingar om avvik under avstemminga, inkludert tvang, fleire stemmer frå enkeltpersonar, brot på hemmeleghald og politivald mot journalistar som observerte avstemminga, seier EUs talsperson, Peter Stano torsdag.

– Vi forventar at desse skuldingane blir grundig etterforska, understrekar han.

Fleire millionar stemmer kan vere påverka

Blant klagarane er den russiske uavhengige valobservatørgruppa Golos. Dei hevdar at fleire titals millionar Russarar ikkje har kunna stemme uavhengig.

– Ein betydeleg del av stemmene vart gitt ved bedrifter og institusjonar, de facto under kontroll av leiinga, understrekar organisasjonen.

EU kritiserte òg grunnlovstillegget for å gi russisk lov forrang over folkeretten, i strid med avgjerdene frå Den europeiske Menneskerettsdomstolen, som Russland har slutta seg til.

Avfeiar kritikk

Russiske styresmakter avfeiar kritikken.

– Ei triumferande folkeavstemming om tilliten til Vladimir Putin har funne stad, seier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Uavhengige valobservatørar organisert av Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), som vanlegvis overvaker val i Russland, var ikkje invitert til å overvake denne folkeavstemminga.

