For første gong skal to kvinner leie EU

Den tyske statsministeren og presidenten i EU-kommisjonen heldt torsdag ein felles pressekonferanse der dei gjorde eit poeng av at det er første gong ein kvinneleg duo skal leie unionen.

– Tidlegare har to menn alltid klart det. No skal to kvinner klare det, og vi er heilt overtydd om at vi kan klare det. Ikkje sant, Ursula, sa Merkel til den tidlegare kollegaen sin. Von der Leyen var Merkels forsvarsminister inntil i fjor haust.

– Vi har kjent kvarandre lenge, har djup tillit til kvarandre og kan snakke ope saman, sa von der Leyen.

Dei er første kvinne i kvart sitt toppverv, men har svært ulik bakgrunn, slik von der Leyen påpeika. Merkel voks opp i det kommunistiske Aust-Tyskland før Murens og Jernteppets fall, medan von der Leyen er fødd og oppvaksen i Brussel. Til saman speglar dei mangfaldet i Europa, meiner kommisjonspresidenten.

Formelt tok Tyskland over formannskapet onsdag. I det som ligg an til å bli det siste internasjonale oppdraget hennar, skal Merkel leie EU fram til ein atterreisingspakke etter koronakrisa, eit nytt langtidsbudsjett og sluttføre forhandlingane om det framtidige forholdet til Storbritannia. Merkel har varsla at ho vil gi seg etter det tyske valet neste år.

