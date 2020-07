Hagia Sofia kan om to veker på nytt bli moské

utenriks

Tyrkias høgaste administrative domstol avslutta torsdag høyringa om omgjeringa, som er kravd i eit opprop. Ei avgjerd vil først bli kunngjort om 15 dagar.

Hagia Sofia vart gjort om frå moské til museum etter ei avgjerd av Tyrkias tidlegare leiar og landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1934. Den vart bygd av bysantinarane på 500-talet, og var i nesten tusen år, fram til 1453, den største kyrkja til kristendommen.

Diskusjonen om å føre tilbake bygget til moské, skaper splitting mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia. Det er òg frykt for at det vil føre til auka spenning med Hellas, som er motstandarar av at den tidlegare gresk-ortodokse kyrkja på nytt skal bli eit religiøst bygg.

Sidan 1991 har det vore muslimsk bønnerom i Hagia Sofia, og sidan 2016 har bygget hatt ein imam.

