Negativ utvikling i smittesituasjonen er grunnen til at dei tre førstnemnde blir fjerna frå lista over kven som kan reise fritt inn i Slovenia, seier talsmannen til regjeringa, Jelko Kacin. Han legg til at karanteneplikta blir oppheva for besøkande frå Belgia og Nederland.

Kacin gjentek åtvaringa til regjeringa mot å reise til Serbia, Nord-Makedonia, Albania, Bosnia og Kosovo, der smittesituasjonen raskt har vorte verre.

(©NPK)