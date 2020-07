Ungarn vil berre opne for borgarar frå Serbia i tillegg til EU

utenriks

Statsminister Viktor Orbán seier at berre innbyggjarar frå nabolandet Serbia vil få sleppe inn i Ungarn i tillegg til borgarar frå EU-land.

Han opplyser i ein video på Facebook-sida si at Ungarn vil opne opp igjen såkalla humanitære korridorar, fastlagde ruter som borgarane i andre land må bruke viss dei skal køyre gjennom Ungarn.

EUs øvste politiske organ har tilrådd at medlemmene i unionen frå 1. juli skal tillate innreise for borgarar frå 14 land utanfor EU, blant dei Canada, Japan, Uruguay, Montenegro, New Zealand og Sør-Korea.

– Med unntak av Serbia kan vi for tida ikkje rette oss etter oppmodinga frå EU, då den går på tvers av helseinteressene til det ungarske folket, seier Urban.

(©NPK)