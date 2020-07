utenriks

Kilic var tidlegare sjef for Amnesty Internationals kontor i Tyrkia. Han er blant elleve tyrkiske og utanlandske menneskerettsaktivistar som er stilte for retten for terrorrelatert aktivitet.

– Absurde skuldingar. Ingen bevis. Etter ei tre år lang rettssak er Taner Kilic dømt for medlemskap i ein terroristorganisasjon, skriv Gardner på Twitter fredag.

