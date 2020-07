utenriks

Utanriksministeren i landet François-Philippe Champagne seier at «sensitive» forsyningar til Hongkong no er underlagde dei same restriksjonar som fastlands-Kina.

– Lovgivinga spelte ut seg som ein hemmeleg prosess, utan deltaking frå Hongkongs lovgivande forsamling, rettsvesen eller folk, i det som er eit brot på internasjonale forpliktingar, seier han i ei fråsegn.

Kinas nye sikkerheitslov for Hongkong tredde i kraft onsdag denne veka.

