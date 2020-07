Franske og greske bilførarar er Europas minst høflege

utenriks

I ei spørjeundersøking i elleve europeiske land seier bilførarane sjølve at dei har vorte mindre innstilte på å skjelle ut andre, bruke hornet, passere på høgre side eller liggje for nær bilen føre.

Undersøkinga viser likevel at 47 prosent av greske bilførarar ligg for nær bilen føre, medan 70 prosent av franske sjåførar lèt sinnet gå ut over andre på vegen.

Spanjolane er dei som mest bruker hornet (66 prosent), ifølgje undersøkinga som er gjort av IPSOS-instituttet for Vinci Autoroutes.

Grekarane er farlegast

Dei farlegaste bilførarane er grekarane, medan britane er dei mest forsiktige.

Rundt 88 prosent av bilførarane i Europa innrømmer at dei av og til køyrer fortare enn fartsgrensa, noko som er ein nedgang på 1 prosentpoeng, medan 61 prosent innrømmer at dei ikkje held trygg avstand.

Svenskane er dei som er mest truande til å køyre for fort eller ta blikket bort frå vegen, medan nederlendarane oftast passerer på høgre side i fila som er meint for langsamare trafikk.

Mobilbruk aukar

Av positive endringar, er det ein auke på berre to av 14 målte typar av farleg køyring – nemleg å prate på mobilen og å stille inn GPS-en medan ein køyrer.

Ein femdel av bilførarane, opp 1 prosentpoeng, seier dei har gått ut av bilen for å krangle med ein annan bilførar, og dei mest skuldige her er polakkane, med 37 prosent.

Ein femdel av franske bilførarar, samanlikna med 16 prosent i Europa som heilskap, innrømmer at dei ikkje er same person når dei køyrer bil. Dei seier sjølv at dei er meir nervøse, impulsive eller aggressive enn elles.

Innfrir ikkje mål om halvering

Ifølgje data frå EU døydde rundt 22.800 menneske i trafikkulykker i dei 27 EU-landa i 2019. Det er rundt 7.000 færre enn i 2010, noko som inneber ein nedgang på 23 prosent. Nedgangen frå 2018 var på 2 prosent.

Trenden i retning av betre trafikkultur held fram, men noko langsamare i dei fleste av landa sidan 2013 enn før. EUs mål om å halvere talet på døde i trafikken frå 2010 til 2020 kjem ikkje til å bli innfridd, seier EU-kommisjonen.

Sjølv om talet på dødsulykker i trafikken kan bli betydeleg lågare i 2020, kan året vere eit unntak som kjem av redusert trafikk på grunn av koronarestriksjonane, og vil uansett ikkje vere nok til å oppfylle målet, heiter det i ein rapport frå EU-kommisjonen.

