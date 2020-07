Kim hyllar Nord-Koreas «strålande» koronainnsats

utenriks

Samtidig seier Kim at nordkoreanarane må vere på vakt, og at han vil ikkje lempe på nokon restriksjonar.

– Å lette på restriksjonar vil føre til ein ufatteleg og uoppretteleg krise, sa Kim på eit partimøte, melder KCNA.

Det er svært lite informasjon om helsesituasjonen i det lukka landet, og styresmaktene hevdar at det ikkje er registrert nokon smittetilfelle der.

Men det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap påpeikar at dette var det andre møtet i politbyrået der koronaviruset vart diskuterte, og at det kan tyde på at helsesituasjonen i landet er alvorleg.

(©NPK)