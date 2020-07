utenriks

Ulykka skjedde litt etter klokka 11 i byen Sakarya nordvest i landet, skriv helseminister Farhettin Koca på Twitter.

Fabrikken har 189 tilsette, men det er ikkje klart om nokon var innandørs då ei rekkje eksplosjonar utløyste ein kraftig brann. Fabrikken er ein av dei største i sitt slag i landet og har 110 tonn med eksplosiv på lager.

To helikopter og eit fly er sett inn i kampen for å få kontroll over flammane. I tillegg er 83 ambulansar sende til staden, og 11 redningslag bidreg.

(©NPK)