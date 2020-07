utenriks

Besøket var ikkje kunngjort på førehand, og han møtte indiske soldatar på ein base høgt oppe i Ladakh i Himalaya.

TV-kanalane viste korleis han vart ønskt velkommen av soldatar som ropte «Siger til Mor India». Han besøkte òg eit sjukehus der såra soldatar er innlagde.

India og Kina skuldar på kvarandre for samanstøyten 15. juni då 20 indiske soldatar og eit ukjent tal kinesiske vart drepne. Samanstøyten fyrte på nytt opp under det spente forholdet mellom dei to landa.

