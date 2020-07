Pelosi krev sanksjonar mot Russland på grunn av Taliban-avtale

utenriks

Russlands militære etterretning GRU skal visstnok ha tilbode påskjønning til Taliban for å drepe amerikanske soldatar i Afghanistan.

Pelosi peikar på at Det kvite hus tidlegare har motsett seg sanksjonar «som rammar etterretningstenesta og forsvarssektoren» i Russland.

Den russiske etterretninga og forsvaret er «nettopp den sektoren som er skulda for å utgjere ein potensiell trussel mot våre menn og kvinner i uniform», seier Pelosi.

– Vi må gjeninnføre desse sanksjonane, og vi må følgje dei opp, legg ho til.

Det var New York Times som først skreiv om dei amerikanske etterretningsrapportane som hevda at Russland tilbaud Taliban-soldatar pengar for å angripe amerikanske soldatar.

Det kvite hus seier president Donald Trump ikkje har vorte orientert om saka fordi informasjonen ikkje var stadfesta. Fleire offisielle kjelder seier derimot til avisa at informasjonen var inkludert i den skriftlege daglege rapporten til presidenten så tidleg som februar.

