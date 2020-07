Prins Andrew uforståande til påstand om at han ikkje samarbeider om Epstein-etterforsking

utenriks

Fråsegna kjem dagen etter at Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins tidlegare partnar, vart arrestert. Ho er no sikta for å ha hjelpt den no avdøde Epstein med å skaffe mindreårige jenter som vart misbrukte seksuelt.

Ho blir òg anteken å ha presentert Andrew for Epstein, som var dømt for misbruk av mindreårige jenter. Amerikanske etterforskarar ønskjer å avhøyre den britiske prinsen i samband med saka.

– Teamet til hertugen stiller seg framleis uforståande fordi vi kommuniserte med DOJ to gonger førre månad, og vi enno ikkje har fått noko svar, seier ei ikkje namngitt kjelde i advokatteamet til nyheitsbyrået Press Association.

Påtalemakta i New York har fleire gonger bede om å få snakke med Andrew ansikt til ansikt, og torsdag uttalte fungerande statsadvokat i Southern District i New York at «vil ville gjerne at prins Andrew kom for å snakke med oss. Vi ville gjerne ha gleda av hans forklaring».

(©NPK)