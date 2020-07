Pubane i England opnar igjen

utenriks

Knapt noko er meir erketypisk for britane enn ein tur på puben. Men det har ikkje vore mogleg på over tre månader.

Laurdag får pubane i England opne igjen, såframt dei overheld ei rekkje smitteverntiltak. Alle gjester må registrerast, alle bord må ha god avstand, alle gjester må sitje ned, og det er ikkje lov å stå ved disken utover når ein bestiller.

Medan enkelte meiner det er feil av regjeringa å la pubane opne allereie, er gleda stor blant mange pubeigarar som har hamna i økonomisk knipe på grunn av manglande inntekt dei siste månadene.

Norske Are Kolltveit driv puben Chandos Arms i Nord-London saman med kona Emily. Han seier til nyheitsbyrået AP at han er litt nervøs før gjenopninga, men at han både håpar og trur at gjestene vil følgje reglane.

– Det blir ikkje heilt det same som før, men vi skal gjere vårt best for å gjere opplevinga like god som før, seier han.

Pubar i Nord-Irland opna fredag, medan pubane i Wales og Skottland må vente til høvesvis 13. og 15. juli

