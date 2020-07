Søreide svært bekymra for utviklinga i Hongkong

utenriks

– Vi er svært bekymra for utviklinga i Hongkong og følgjer situasjonen tett, seier Søreide i ein skriftleg kommentar til NTB.

Ho viser til at Noreg saman med 26 andre land tok opp situasjonen i Hongkong i FNs menneskerettsråd tysdag.

– Vi oppmoda til at Kinas og Hongkongs styresmakter skulle revurdere iverksetjinga av den nye sikkerheitslova. Vi fryktar at den nye lova kan innskrenke det demokratiske rommet i Hongkong, seier Søreide.

– Må respektere fridommar

Ho seier Noreg, saman med ei rekkje andre land, har vore klare i oppmodinga til styresmaktene i Kina og Hongkong om at fridommane til Hongkongs befolkning må respekterast i tråd med menneskerettane og Hongkongs Basic Law.

– Denne oppmodinga gjeld framleis, legg ho til.

Arrestert

Den omstridde sikkerheitslova tredde i kraft onsdag, og demonstrantar har alt vorte arrestert med grunnlag i ho. Fredag vart òg den første tiltalen etter lova teke ut. Ein 24 år gammal mann er tiltalt for å oppmuntre andre til å kjempe for lausriving og for terroraktivitet, opplyser politiet i Hongkong.

Ei politikjelde seier til nyheitsbyrået AFP at mannen er mistenkt for å ha køyrt ein motorsykkel inn i ei gruppe politifolk under demonstrasjonane mot sikkerheitslova onsdag.

Den framståande demokratiforkjemparen Nathan Law seier at han har flykta frå Hongkong for å unngå rettsforfølging etter innføringa av den nye sikkerheitslova.

