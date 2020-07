Amerikanarane mindre lykkelege enn på nesten 50 år

utenriks

I 2018 svarte 31 prosent at dei var svært lykkelege. Ikkje på noko tidspunkt dei siste 48 åra har delen vore lågare enn 29 prosent, men no er han altså snautt halvparten så stor.

I år inngår spørsmålet om lykke i ein studie utført i mai av den nasjonale vitskapsstiftinga NSF, og University of Chicago. Dei ville sjå korleis det står til med amerikanarane før, under og etter at koronapandemien slo til.

Einsemd

Halvparten av dei spurde seier dei ofte eller av og til har følt seg isolert dei siste vekene. Det er meir enn dobbelt så mange som dei 23 prosentane som svarte det same for to år sidan.

Seniorforskar Louise Hawkley ved University of Chicago er overraska over at ikkje endå fleire føler seg einsame.

– Talet er ikkje så høgt som det kunne vore. Folk har funne måtar å halde kontakt med kvarandre. Det er ikkje nok, men folk klarer seg til ei viss grad, seier ho.

47 år gamle Lexi Walker i Sør-Carolina er ein av dei som har hatt det tøft i 2020. Ho seier ho har kjent angst og depresjon i store delar av året. Kort tid etter at katten hennar døydde, mista ho faren sin i februar.

Då ho var klar for å komme seg ut og vere sosial og komme seg ut av sorga, slo koronaen til.

– Det har vore det eine etter det andre. Det er veldig vanskeleg. Og det verste for meg, etter alt dette, er å ikkje vite kva som kjem til å skje, seier ho.

Før Floyd

Undersøkinga er utført blant 2.279 vaksne amerikanarar 21.–29. mai. Dermed var mykje av ho allereie gjennomført før massedemonstrasjonane i kjølvatnet av at ein politimann sette kneet på nakken til George Floyd i nesten åtte minutt, slik at den svarte mannen døydde.

Demonstrasjonane har gitt fornya kraft til Black Lives Matter-rørsla og sett søkjelys på politivald og rasisme.

Meiner landet går feil veg

Også på vegner av landet er amerikanarane meir nedstemde, og her har endringa gått fort. Medan 39 prosent meinte landet gjekk i riktig retning i vinter, var delen nede i 21 prosent tre månader seinare, skriv CNN og viser til ei anna undersøking frå Monmouth University i juni. Det er nesten ein halvering.

Snur ein på spørsmålet, har delen som meiner det ber gale av stad, auka frå 54 prosent til 74 prosent.

(©NPK)