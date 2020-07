Dalai Lama fyller 85 år og albumdebuterer

utenriks

I ein videobeskjed frå heimen hans i landsbyen Dharamsala nordvest i India seier han at det ikkje er nødvendig med feiringar på grunn av koronapandemien.

Men truande kan gjenta eit buddhistisk mantra minst 1.000 gonger viss dei vil. Dalai Lama håpar det kan hjelpe han til å bli opp til 110 år.

Samtidig albumdebuterer 85-åringen med meditasjonssamlinga «Inner World». Der les han opp mantra, meditasjonar og læresetningar med tilhøyrande musikk.

Den fjortande Dalai Lama blir av truande rekna for å ha vorte reinkarnert i fleire generasjonar og for å vere lekamsgjeringa av den buddhistiske guddommen Avalokiteshvara.

Han fekk Nobels fredspris i 1989 for sin ikkje-valdelege kamp for demokrati og fridom i Tibet, som er under kinesisk styre.

(©NPK)