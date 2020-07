Dommar: Omstridd oljerøyrleidning i USA må mellombels stengjast

utenriks

Den føderale dommaren peikar på at han er klar over konsekvensane ei mellombels nedstenging vil medføre, men understrekar at nedstenginga er nødvendig inntil det finst ei grundig miljø-utgreiing.

Oljerøyrleidninga har vore svært omstridd fordi ho kryssar Missouri-elva på grensa mellom North og Sør-Dakota, like ved eit reservat knytt til urfolksgruppa Standing Rock Sioux. Urfolksgruppa hentar vatnet sitt frå elva og fryktar forureining.

Prosjektet har utløyst massive demonstrasjonar, og i 2017 selde DNB seg ut av prosjektet på grunn av omsynet til urbefolkninga.

(©NPK)