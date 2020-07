Frankrike får truleg ny regjering i dag

utenriks

Castex vart utnemnt av president Emmanuel Macron fredag, nokre timar etter at det vart klart at Edouard Philippes tid som regjeringssjef var omme.

Det blir neppe nokon mjuk start for mannen som fram til førre veke var sjef for gjenopninga etter koronakrisa. Pandemien og etterverknaden av den heng framleis over landet, og økonomien er inne i den verste perioden sidan andre verdskrigen.

I tillegg til økonomien, blir klima- og miljøspørsmålet anteke å bli sentralt for den nye regjeringa. Castex sjølv har trekt fram dette området som viktig etter at Dei grøne rykte fram i lokalvalet for ei veke sidan. Enkelte analytikarar meiner òg at Macron ønskjer seg draghjelp frå statsministeren fram mot valet i 2022.

