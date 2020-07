Rekordhøg smitteauke i India

utenriks

Til saman er minst 673.165 smitta hittil av viruset i India, der det bur 1,3 milliardar menneske. 19.274 menneske er døde etter at 613 nye dødsfall er registrerte.

Ei planlagd gjenopning av det verdskjende mausoleet Taj Mahal i Agra er utsett på ubestemt tid på grunn av utbrotet, ifølgje Reuters.

Ei rekkje kjende turismål i Agra, inkludert Taj Mahal, har vore stengt sidan mars, og planen var at dei skulle gjenopnast måndag.

Agra var eitt av dei store smittesentera i India og er framleis blant dei hardaste ramma områda i Uttar Pradesh. Det er stor frykt for at smitta for alvor skal spreie seg til storbyar som Mumbai.

Ikkje desto mindre har regjeringa byrja å oppheve restriksjonar og gjenopne delar av økonomien. Det har vist seg umogleg å halde landet nedstengt når millionar av menneske er heilt avhengig av jobbane sine for å overleve.

(©NPK)