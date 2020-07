Saudi-Arabia reduserer talet på årets hajj til Mekka

utenriks

Vanlegvis reiser rundt to millionar muslimske pilegrimar til heilagdommen Kaba i Mekka for å utføre hajj. No varslar Saudi-Arabia at berre nokre få tusen personar, som alt bur i Saudi-Arabia, i år får lov til å utføre den heilage reisa, som startar i slutten av juli.

Saudi -Arabias smitteverninstitutt (SaudiCDC) gav måndag ut ei liste med reglar pilegrimane må følgje når dei besøkjer Kaba. Dei må mellom anna halde halvannan meters avstand til kvarandre og får ikkje lov til å ta på Kaba, ifølgje det statlege nyheitsbyrået SPA.

Saudi-Arabia held framleis oppe eit forbod mot internasjonale flygingar inn til landet. Styresmaktene har stadfesta rundt 200.000 tilfelle av koronasmitte, og 1.900 personar har mista livet.

Årets tiltak for å avgrense smittespreiing på hajj er dei mest omfattande i den nyare historia til kongeriket.

(©NPK)