utenriks

Desse oljeprisane er lagt til grunn for EU-kommisjonens økonomiske prognose, som vart lagt fram tysdag. Kommisjonen merkar seg at oljeprisen har stabilisert seg rundt 40 dollar fatet etter eit langvarig prisfall og store svingingar under koronakrisa.

Den nyaste prognosen anslår at EU-økonomien vil krympe med 8,3 prosent i år, følgt av ein vekst på 5,8 prosent i 2021.

(©NPK)