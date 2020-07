Israel stengjer ned igjen etter virusauke

utenriks

Sjølv om svært få har døydd eller har vorte alvorleg sjuke, stenger styresmaktene igjen barar, nattklubbar, symjebasseng, treningssenter og konserthallar.

Restaurantar kan berre ha 20 gjester innandørs, synagogar og moskear kan berre sleppe inn 19, og bussar får ikkje ha meir enn 20 passasjerar.

– Pandemien spreier seg. Det er så klart som sola, sa statsminister Benjamin Netanyahu i sitt «koronakabinett».

Tilstanden er alvorleg for 90 pasientar, men det talet kan fort stige, seier han og legg til at om det ikkje blir no handla, kan Israel få tusen eller fleire alvorleg sjuke innan få veker.

Ei ny smittebølgje har ramma Israel sidan nedstenginga i samband med det første utbrotet vart delvis oppheva i mai.

Ekspertar legg skulda for den nye utviklinga på vanlege folk, som i mange tilfelle ikkje vil bruke munnbind. Men dei peikar òg på at Israel har gjennomført mange fleire testar enn dei fleste andre land.

(©NPK)