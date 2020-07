Kina planlegg nettsensur i Hongkong

utenriks

Måndag kveld la Kina fram eit 116 sider langt dokument, som mellom anna fastslår at staten skal få rett til å sensurere internett i Hongkong.

Politiet får òg ytterlegare fullmakter i etterforsking av saker som har betyding for den nye nasjonale sikkerheitslova.

Den omstridde lova tredde i kraft 30. juni, og rettar seg mot handlingar som kinesiske styresmakter meiner kan splitte Kina og undergrave statsmakta, og dessutan terrorhandlingar og anna åtferd som truar nasjonal tryggleik. Dermed kan aktivistar som vil ha sjølvstende eller autonomi, blir straffa for meiningane sine.

Hongkongs leiar Carrie Lam seier lova vil bli innført med full effekt i Hongkong. Ho oppmodar demokratiaktivistar til ikkje å gjere motstand.

– Hongkongs regjering kjem til å nytte denne lova med kraft. Eg åtvarar radikale mot å prøve å bryte lova eller gå over streken, sidan konsekvensane er svært alvorlege, seier ho ifølgje AFP. Samtidig nektar ho for påstandar om at sikkerheitslova inneber slutten på Hongkongs autonomi.

– Eg er svært trygg på at både trua på «eitt land, to system» og Hongkongs framtid vil auke, seier Lam.

